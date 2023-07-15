Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 13:59
İdareden mahkemesinden iade alan polislerin geriye dönük haklari

Fikri olan arkadaslar muhtemete nasil bir dilekce verecegiz


Adlt23
Şef
15 Temmuz 2023 14:20

Dilekçe örneği olan varsa paylaşsın

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