Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 14:17
GİH MAAŞI NE KADAR OLDU

BEN DE GİH MEMURLUĞUNA GEÇECEĞİM DE 1/4 2 ÇOCUKLU EŞİ ÇALIŞMAYAN GİH MEMURU TEMMUZ MAAŞI NE KADAR OLDU ACABA. BİLGİSİ OLAN VAR MI CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.


alperoni
Şef
15 Temmuz 2023 14:24

Bekar 2/2 tahmini 25.200 alıyorum bu ay

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