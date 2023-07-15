Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 14:39
İller arası sonrası eş durumu
Merhaba.Ocak2023 ayındaki iller arası ile geldim.eşim assubay.eş durumu ile tayin olabilirmiyim.?yönetmeliği bilenler beni bilgilendirirse sevinirim

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