Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 15:16
Askere 6800 civarı ek zam iddiası

Asker arkadaslar 8077 zamma ek olarak 6800 tl zam almış diyolar arkadaşlar bilgisi olan var mı astsubay arkadaşım resmi gazetede yayınlandı diyor.


I_N_F_A_Z
Şef
15 Temmuz 2023 15:18

Öyle bir söylentiyi bende duydum...


khanjar.1
Memur
15 Temmuz 2023 16:05

arkadaşın resmi gazetede yayınlandı diyorsa açsın göstersin


serserigonlum06
Aday Memur
15 Temmuz 2023 16:08

Bugün yayınlanan resmi gazetede 16. Sayfada askerlerle ilgili bisiler var ama miktar yazmıyor bende tam anlamadım bir odeme yapılacagı yazıyor.

khanjar.1, 27 dk. önce

arkadaşın resmi gazetede yayınlandı diyorsa açsın göstersin


serserigonlum06
Aday Memur
15 Temmuz 2023 16:13

https://www.hizliresim.com/l6ajo30


Conkiponki
Memur
15 Temmuz 2023 16:13

Bu polise herşey hak. Şükürcülere acımıcaksın


Başkan91
Memur
15 Temmuz 2023 16:16

İnşallah alırlar tabi polisemi verecekler tabi


Clark011.
Şef
15 Temmuz 2023 16:16
Sadece bi söylenti var kimse net bişey bilmiyor

Conkiponki
Memur
15 Temmuz 2023 16:31

16.000 puan kaç TL yapıyor ya

Toplam 8 mesaj

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