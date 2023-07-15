Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 15:19
Arastırma merkezinde calışıp dava açmayanlar
Egm ye dava acmayanlar son durum nedir?

JW Argo İzmir 3310
Şef
15 Temmuz 2023 15:21
Mahkeme konulari bitince siranin bize gelecegi kanatindeyim, 10/a iptal oldu bakalm ne zaman nasil yapacaklar

JW Argo İzmir 3310
Şef
15 Temmuz 2023 15:24
Hali hazirda valikliklerden baska kuruma gecis dilekceside versek dilekce havada kalacak
Toplam 2 mesaj

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