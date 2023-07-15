Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 16:13
Sözleşmeliden Kadroya geçenler'in 22 il başvurusu hakkında

2022 şubat atamasıyım. Kadroluyum. Tekirdağ'da görev yapmaktayım. Kılavuzda belirtilen 22 İl'e tayin isteyebilir miyim?

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