Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 16:29
Maaş farkı ve seyyanen zam

Önümüzdeki hafta yatar mı arkadaşlar?


bulaşşıkk
Aday Memur
15 Temmuz 2023 17:22

Yatmaz. 24'ünden sonra yatar bence.


kmkm_tr
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 17:28

Bu mebla şöyle mi olacak 8077 + 17.55'in %50 si. Yani ortalama 9000-9500 tl arası?


Yondaimeminato
Şef
15 Temmuz 2023 17:33

Aynen hocam. Harca harca bitiremeyiz.

kmkm_tr, 36 dk. önce

Bu mebla şöyle mi olacak 8077 + 17.55'in %50 si. Yani ortalama 9000-9500 tl arası?

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