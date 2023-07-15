Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 16:46
14 günlük maaş farkı
Daha 4 ay öncesine kadar 30 la çarptığınız maaşı şimdi 17,55 ile çarpıyorsunuz işte Türkiye Yüzyılı

bulaşşıkk
Aday Memur
15 Temmuz 2023 17:24

Kudüs mü düşeydi?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 17:49

Bayrak mı insin onu mu istiyorsun.

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