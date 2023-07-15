Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 16:47
Kasaba mı yoksa şehir merkezi mi

Merhaba 35, 40 km uzaklıkta öğrenci sayısının az olduğu bir çpl mi yoksa merkeze yaklaşık 10 km uzaklıkta olan bir kalabalık lise mi tercih edersiniz??


Kagiş
Müsteşar
15 Temmuz 2023 16:53

Şehir merkezinde popüler olan bir okulu tercih ederim! Kalitenin etiketle ölçüldüğü bir zamanda bunu yapmak gerekir.Olay karizma meselesi. İyi okuldaysan iyi öğretmen olarak algılanıyorsun. Bu algı her yerde böyle!)))


mıcheal owen
Şef
15 Temmuz 2023 17:04

Hocam merkezdeki okul mahalle okulu işte orta seviye bir okul. Sizin dediğinizde şöyle bir durum yok mu eğer popüler okuldaysan beklenti yüksek olmuyor mu?

Kagiş, 1 saat önce

Şehir merkezinde popüler olan bir okulu tercih ederim! Kalitenin etiketle ölçüldüğü bir zamanda bunu yapmak gerekir.Olay karizma meselesi. İyi okuldaysan iyi öğretmen olarak algılanıyorsun. Bu algı her yerde böyle!)))

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