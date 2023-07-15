Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 16:55

İslam'ın aile hukuku Türkiye'de uygulanmalı mı?
Tüm islam ülkelerinde aile hukuku islam'ın kurallarından alınmış. Az çok uygulanıyor. Bir tek bizim medeni hukukumuz isviçre'den alınmış. Sizce islamın aile hukuku mecelleye göre Türkiye'de uygulanmalı mı?

Bu ankete 1 saat 8 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Tüm islam ülkelerinde aile hukuku islam'ın kurallarından alınmış. Az çok uygulanıyor. Bir tek bizim medeni hukukumuz isviçre'den alınmış. Sizce islamın aile hukuku mecelleye göre Türkiye'de uygulanmalı mı?
Bu anketin sonuçları 22 Temmuz 2023, 16:55 tarihinden sonra görüntülenecektir.

Feriduni
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 17:55
Huzur İslam'da.
Toplam 1 mesaj

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