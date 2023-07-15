Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 16:59
Ücretsiz İzin

Herkese merhabalar,

1 Kasım 2023 tarihinde 5 yıllik görev süremi tamamlamış olacağım ve 2 Kasım itibariyle de ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Dilekçemi ekim ayı içerisinde versem ve 2 Kasım itibariyle ücretsiz izne ayrılma talebimi dile getirsem bu doğru olur mu? Yoksa ücretsiz izin dilekçesi yazabilmek için de 5 senelik süremi tamamlamış olmam gerekir mi? Yani dilekceyi 1 Kasım 2023 te yazmak zorunda mıyım? Öncesinde yazabilir miyim? Sicilden de bilgi alacağım ama benzer deneyimler yaşayanlar varsa diye fikir almak istedim.

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