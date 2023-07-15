KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Temmuz 2023 16:59
KPSS B de yükselme varmı ?

Arkadaşlar KPSS B puanıyla girdiğimiz bir kurumda sürekli aynı mertebede mi kalıyoruz emekliliğe kadar?Yoksa kurumdan kuruma değişiyor mu?Yükselme olan meslekler var mı?

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