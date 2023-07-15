Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 17:00
Çanakkale özür grubu

Eşimin tayini Çanakkale'ye çıktı. Özür grubundan biryer olur mu orada çalışan arkadaşlar bilgi verebilir mi.


zefur2015
Aday Memur
15 Temmuz 2023 17:05

Brans ne hocam bende Çanakkale'ye isteyeceğim ama pek yer yok


cngny
Memur
15 Temmuz 2023 18:03

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