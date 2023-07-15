Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 17:01
İl ici tercih

2010 yilinda zorunlu hizmetten muaf oldum zorunlu hizmet yukumlusu degilim okulumda 1.senemi bitirdim mebbisimde zorunluz hizmet yukumlusu degil yaziyor 18 haziranda muaf olanlarla ilgili bir madde var bu maddeyi kullanarak il ici tayin isteyebilirmiyim


zefur2015
Aday Memur
15 Temmuz 2023 17:04

Yok hocam o madde zorunlu hizmetini yaparken affa ugrayanlara


energy2
Aday Memur
15 Temmuz 2023 18:02

Tskler sayin hocam

zefur2015, 1 saat önce

Yok hocam o madde zorunlu hizmetini yaparken affa ugrayanlara

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