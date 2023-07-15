KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Temmuz 2023 17:28
Kayseri Kpss dershane

Arkadaşlar Kpss için dershaneye gideceğim kayseride yaşıyorum. Yeni mezunum o yüzden gitmem gerektiğini düşünüyorum. Bildiklerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim.

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