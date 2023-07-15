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Editörler : oto-danisman-expert


15 Temmuz 2023 17:58
Ek yerleştirme mahkeme

Sorum biraz kompleks. 2021 Kpss puanıyla yapılan 15 bin öğretmen atamasını bir kişiyle kaçırdım. Alanımda kontenjan iki kişi idi. X iline atanan kişi atanmasına rağmen başlama yapmamış. Ek yerleştirme yapılmadığı içinde kontenjan yandı. Bu süreçte benim gibi olan öğretmenler ek yerleştirme yapılmadığı için mahkeme yoluna gidip alanında boş kalan kontenjanlara atamalarını yaptırmış. Son 45 bin atamada bir büyükşehire atandım. Dilekçe ya da mahkeme yoluyla ek yerleştirmede boş kalan kontenjana atamamı çevirebilirmiyim ?

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