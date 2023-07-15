Ev sahibi mağduru

Merhaba. Ev sahibimle sorun yaşıyorum.

Her yıl kiraya zam olarak anlaştık.

Ama bu herif kira zammina 6 ay kala yüzde yüz zam yaptı ve 2024 ocak ayına kadar zam yapmayacağını söylemişti.

Piyasa cok yükseldi die ocak ayına 6 ay var simdiden yüzde elli zam yaptım ve gönderdim. Dedim ki ocakta tekrar zam yapacağım.

Ama doyar mi insan oğlu simdi yüzde elli değil yüzde yüz zam istiyor.

Tabi bende cok sinirlendim tartıştım biraz. Oda tehtitler etti yarın eve geleceğini felan söylüyor.

Kira kontratım var. Ödemeler hep banka üzerinden oldu. Bana yardımcı olur musunuz? Bu herifle nasıl ugrasabilirim.