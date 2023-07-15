Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 18:37
Ev sahibi mağduru

Merhaba. Ev sahibimle sorun yaşıyorum.

Her yıl kiraya zam olarak anlaştık.

Ama bu herif kira zammina 6 ay kala yüzde yüz zam yaptı ve 2024 ocak ayına kadar zam yapmayacağını söylemişti.

Piyasa cok yükseldi die ocak ayına 6 ay var simdiden yüzde elli zam yaptım ve gönderdim. Dedim ki ocakta tekrar zam yapacağım.

Ama doyar mi insan oğlu simdi yüzde elli değil yüzde yüz zam istiyor.

Tabi bende cok sinirlendim tartıştım biraz. Oda tehtitler etti yarın eve geleceğini felan söylüyor.

Kira kontratım var. Ödemeler hep banka üzerinden oldu. Bana yardımcı olur musunuz? Bu herifle nasıl ugrasabilirim.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Temmuz 2023 18:48

Adalet kategorisine yorum yazmamaya uzun süre ara vermiştim, yazmamaya gayret ediyordum. Bundan sonra da yazmamaya gayret edeceğim.

Yazacağım yorumu iki açıdan değerlendiriniz.

1) Taşınmaz malikiyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" var mı ?

Şayet tahliye taahhütnamesi imzaladıysanız, ev sahibinin suyundan gitmek sizin lehinize olacaktır. Kira miktarını da orta yolu bulmanız menfaatinize olacaktır.

2) Taşınmaz makiliyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" yoksa;

Ev sahibi dediğiniz taşınmaz maliki Allah değildir. Yasal zam miktarı ne kadar ise kiranızı o oranda arttırın. Sizi rahatsız etmesi durumunda ilgili cumhuriyet başsavcılığına "kişilerin huzur ve sukununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunun.

Bazı kiracılar, işi hak-hukuk boyutuna indirgiyor:

Arkadaşlar; karşınızdaki kişide insaf yoksa, sizde de insaf olmasın. Fazla iyilik ahmaklıktır. Paranızı kolay kazanmıyorsunuz, aç gözlü ev sahiplerini de memnun edemezsiniz.


gergomen
Aday Memur
15 Temmuz 2023 18:50
Hocam elimde kira kontrati var. Aynısı ondada var. Kontrat 2 yil once düzenlendi. Yeni zamlarda direk aynı kontrat üstüne yazdım kira bedelini. Ödemelerin hepsinin dekontu mevcut.
ÇOTANAK, 48 dk. önce

Adalet kategorisine yorum yazmamaya uzun süre ara vermiştim, yazmamaya gayret ediyordum. Bundan sonra da yazmamaya gayret edeceğim.

Yazacağım yorumu iki açıdan değerlendiriniz.

1) Taşınmaz malikiyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" var mı ?

Şayet tahliye taahhütnamesi imzaladıysanız, ev sahibinin suyundan gitmek sizin lehinize olacaktır. Kira miktarını da orta yolu bulmanız menfaatinize olacaktır.

2) Taşınmaz makiliyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" yoksa;

Ev sahibi dediğiniz taşınmaz maliki Allah değildir. Yasal zam miktarı ne kadar ise kiranızı o oranda arttırın. Sizi rahatsız etmesi durumunda ilgili cumhuriyet başsavcılığına "kişilerin huzur ve sukununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunun.

Bazı kiracılar, işi hak-hukuk boyutuna indirgiyor:

Arkadaşlar; karşınızdaki kişide insaf yoksa, sizde de insaf olmasın. Fazla iyilik ahmaklıktır. Paranızı kolay kazanmıyorsunuz, aç gözlü ev sahiplerini de memnun edemezsiniz.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Temmuz 2023 18:51

Güzel kardeşim kira sözleşmesinden bahsetmiyorum.

Tahliye taahütnamesi farklı bir şey. Taşınmaz malikine, kiracıyı tahliye etmesi için muazzam yetkiler veriyor. Kira sözleşmesinden ayrı düzenlenen belgeden bahsediyorum.

gergomen, 46 dk. önce
Hocam elimde kira kontrati var. Aynısı ondada var. Kontrat 2 yil once düzenlendi. Yeni zamlarda direk aynı kontrat üstüne yazdım kira bedelini. Ödemelerin hepsinin dekontu mevcut.

mfu4226
Aday Memur
15 Temmuz 2023 18:52
Bende ev sahibi ile problem yaşıyorum. Kira kontratında yazan tüfe miktarınca artırılır ibaresine istinaden tüfe miktarınca artırıp geçtim gönderdim. Hiç insafı yok yüzde 150 zam talep ediyor. Ve arayıp rahatsız ediyor eve gelmesi takdirinde şikayetçi olacağım. Ama yaşanan süreç beni de bir o kadar huzursuz ediyor.

gergomen
Aday Memur
15 Temmuz 2023 18:53
Hayir sadece kira kontrati düzenledik. Baska hic birsey yok duzenlenen.
ÇOTANAK, 45 dk. önce

Güzel kardeşim kira sözleşmesinden bahsetmiyorum.

Tahliye taahütnamesi farklı bir şey. Taşınmaz malikine, kiracıyı tahliye etmesi için muazzam yetkiler veriyor. Kira sözleşmesinden ayrı düzenlenen belgeden bahsediyorum.


gergomen
Aday Memur
15 Temmuz 2023 18:55
Hocam ben 6 ayda bir zam yapıyorum. En son söz verdi 1 sene sonra yapacam dedi ben yine piyasa kotu die 6 ay kala yüzde elli zam yaptım hala bana diyor ki sen çıksan şu fiyata kiraya veririm o yüzden sen bu kirayi verecen. Birde tehtit vari konuşuyor. Mahalle onlarınmis onun sabrını sınamayacakmisim zararlı çıkarmışım.
mfu4226, 44 dk. önce
Bende ev sahibi ile problem yaşıyorum. Kira kontratında yazan tüfe miktarınca artırılır ibaresine istinaden tüfe miktarınca artırıp geçtim gönderdim. Hiç insafı yok yüzde 150 zam talep ediyor. Ve arayıp rahatsız ediyor eve gelmesi takdirinde şikayetçi olacağım. Ama yaşanan süreç beni de bir o kadar huzursuz ediyor.

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Temmuz 2023 18:57

6 ay zam yapacağınıza ilişkin kanun mu var ?

gergomen, 41 dk. önce
Hocam ben 6 ayda bir zam yapıyorum. En son söz verdi 1 sene sonra yapacam dedi ben yine piyasa kotu die 6 ay kala yüzde elli zam yaptım hala bana diyor ki sen çıksan şu fiyata kiraya veririm o yüzden sen bu kirayi verecen. Birde tehtit vari konuşuyor. Mahalle onlarınmis onun sabrını sınamayacakmisim zararlı çıkarmışım.

gergomen
Aday Memur
15 Temmuz 2023 19:04
Hayir öyle birsey yok öyle bir akit yok. Sadece piyasadan dolayı yapılan bi durum.
ÇOTANAK, 39 dk. önce

6 ay zam yapacağınıza ilişkin kanun mu var ?


feridunemeksiz
Şef
15 Temmuz 2023 19:16
Güncel kiran ne kadar oldu?

gergomen
Aday Memur
15 Temmuz 2023 19:22
2000 di 3000 yaptim 6 ay var daha. Ama 4000 istiyor
feridunemeksiz, 20 dk. önce
Güncel kiran ne kadar oldu?
Toplam 10 mesaj

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