Ev sahibi mağduru

Adalet kategorisine yorum yazmamaya uzun süre ara vermiştim, yazmamaya gayret ediyordum. Bundan sonra da yazmamaya gayret edeceğim.
Yazacağım yorumu iki açıdan değerlendiriniz.
1) Taşınmaz malikiyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" var mı ?
Şayet tahliye taahhütnamesi imzaladıysanız, ev sahibinin suyundan gitmek sizin lehinize olacaktır. Kira miktarını da orta yolu bulmanız menfaatinize olacaktır.
2) Taşınmaz makiliyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" yoksa;
Ev sahibi dediğiniz taşınmaz maliki Allah değildir. Yasal zam miktarı ne kadar ise kiranızı o oranda arttırın. Sizi rahatsız etmesi durumunda ilgili cumhuriyet başsavcılığına "kişilerin huzur ve sukununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunun.
Bazı kiracılar, işi hak-hukuk boyutuna indirgiyor:
Arkadaşlar; karşınızdaki kişide insaf yoksa, sizde de insaf olmasın. Fazla iyilik ahmaklıktır. Paranızı kolay kazanmıyorsunuz, aç gözlü ev sahiplerini de memnun edemezsiniz.
Adalet kategorisine yorum yazmamaya uzun süre ara vermiştim, yazmamaya gayret ediyordum. Bundan sonra da yazmamaya gayret edeceğim.
Yazacağım yorumu iki açıdan değerlendiriniz.
1) Taşınmaz malikiyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" var mı ?
Şayet tahliye taahhütnamesi imzaladıysanız, ev sahibinin suyundan gitmek sizin lehinize olacaktır. Kira miktarını da orta yolu bulmanız menfaatinize olacaktır.
2) Taşınmaz makiliyle aranızda düzenlenmiş "Tahliye Taahütnamesi" yoksa;
Ev sahibi dediğiniz taşınmaz maliki Allah değildir. Yasal zam miktarı ne kadar ise kiranızı o oranda arttırın. Sizi rahatsız etmesi durumunda ilgili cumhuriyet başsavcılığına "kişilerin huzur ve sukununu bozma" suçundan suç duyurusunda bulunun.
Bazı kiracılar, işi hak-hukuk boyutuna indirgiyor:
Arkadaşlar; karşınızdaki kişide insaf yoksa, sizde de insaf olmasın. Fazla iyilik ahmaklıktır. Paranızı kolay kazanmıyorsunuz, aç gözlü ev sahiplerini de memnun edemezsiniz.