Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 19:40
22.000 alan var mı?
Algı ne güzel şey 22.000 en düşük memur maaşı olacak de nasılsa sorgulayan yok hadi ben de yazayım temmuz 2028 maaşı 132.000 TL olacak.

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