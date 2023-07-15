22.000 alan var mı?

Algı ne güzel şey 22.000 en düşük memur maaşı olacak de nasılsa sorgulayan yok hadi ben de yazayım temmuz 2028 maaşı 132.000 TL olacak.

Algı ne güzel şey 22.000 en düşük memur maaşı olacak de nasılsa sorgulayan yok hadi ben de yazayım temmuz 2028 maaşı 132.000 TL olacak.