Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Temmuz 2023 19:53
Araştırma Görevlisi İçin Sadece Arşiv Taraması Yapılmıyor Mu?

Merhaba,

Akademik kadrolar için yeni yönetmeliğe göre artık sadece arşiv taraması yapılıyor, güvenlik soruşturması yapılamıyor diye biliyorum ancak ODTÜ'nün sitesinde araştırma görevlisi alımı için sürecin sonunda güvenlik soruşturması yapılacağı da yazılmış. Acaba sayfayı mı güncellemediler yoksa kurumun güvenlik soruşturması yapma yetkisi de var mı?

İlgili sayfanın linki: https://pdb.metu.edu.tr/tr/ogretim-elemani-atama-kriterleri-ve-islemleri-arastirma-gorevlileri-basvuru-islemleri

Şimdiden cevap veren herkese teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerAkademik zam2023 Akademik Kadro İzinleriAkademi Cadı Kazanı mı?Formasyon mezuniyetAkademiden istifa edildiğinde, dışardan sgk ödenerek, yaşımız geldiğinde emekli olabiliyor muyuz?Tanıdık/aracı/torpil araya koymadan kadro olan akademisyenBiten tezden bildiri???Vakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiDoçentlik Belgelerinin Düzenlenme Süreci ile İlgili Bilgiler

Sözlük

denklem 1 Şikayet et butonu 3 70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 2 kayıtsızlık 2 güven tek kullanımlıktır 2 ziya selçuk 1 lavanta kolonyası 2 Burhan Altıntop 4 Apati 2 Renjiro 4

Son Haberler

Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsizEğitimde FETÖ ile mücadele: Yurt dışındaki okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyorEski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark