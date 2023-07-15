Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 19:55
KİRA YARDIMI ZARAR VERİR

Arkadaşlar burada kira yardımı konusunda talep var ama kamoyu memura gelen zamlara göz dikmiş. Kira yardımı değil yoksullukl sınırı üstünde bir maaş istenmeli. Tek karinemiz bu olmalı. Düşünün 5000 tl kira yardımı geldiğinde haber kanallarını sosyal medyayı. Sendikalar Bayram ikramiyesi 1 er maaş şeklinde talep etmeli. Kira yardımı bize zarar verir


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
15 Temmuz 2023 20:01

Yapılmalı edilmedi dediklerin olmadığı için bari kira yardımı yapılsın denildi zaten.

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