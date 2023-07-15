İl içi tayinde sadece boş olan kadrolar mi açılıyor ?

Çoğu değil okullarin hepsi açılır fakat bu o okullarda boşluk olduğu anlamina gelmez sadece biri baska okulu isterse digeri de o okulu isterse...... zincirleme sekilde atama olabilir o yüzden bütün okullar görünüyor

Çoğu değil okullarin hepsi açılır fakat bu o okullarda boşluk olduğu anlamina gelmez sadece biri baska okulu isterse digeri de o okulu isterse...... zincirleme sekilde atama olabilir o yüzden bütün okullar görünüyor