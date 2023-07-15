Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 20:07
İl içi tayinde sadece boş olan kadrolar mi açılıyor ?

Bizim ilçede öğretmeni olan okulların çoğu tercihe açılmış. Şimdi biz tercih yaparken o kadroların boşalma ihtimaline göre mi tercih yapacağız yoksa bu kadrolar gerçekten boş mu? Ya tutarsa şeklinde mi hareket ediyoruz


fencı_05
Şef
15 Temmuz 2023 20:11
Çoğu değil okullarin hepsi açılır fakat bu o okullarda boşluk olduğu anlamina gelmez sadece biri baska okulu isterse digeri de o okulu isterse...... zincirleme sekilde atama olabilir o yüzden bütün okullar görünüyor

Lumberjack is back
Memur
15 Temmuz 2023 20:12

Teşekkürler

fencı_05, 57 dk. önce
Çoğu değil okullarin hepsi açılır fakat bu o okullarda boşluk olduğu anlamina gelmez sadece biri baska okulu isterse digeri de o okulu isterse...... zincirleme sekilde atama olabilir o yüzden bütün okullar görünüyor

Lumberjack is back
Memur
15 Temmuz 2023 20:15

Hepsi listede yok mesela benim kadrom yok


bursastore
Aday Memur
15 Temmuz 2023 20:22
Kendi okulunuz gözükmez ama başkasına gözükür
Lumberjack is back, 53 dk. önce

Hepsi listede yok mesela benim kadrom yok

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen MaddeleriOkul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı İl İçi Münhal ListeleriÖğretmenler sendikası 3 yıl şartı saçmalığıBu yıl uzmanlık süreciİl İçi Kontenjanlar?Anayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecek

Sözlük

ayın 15i 2 omayraaa 3 Şikayet et butonu 3 sirke 1 ziya selçuk 1 bal ısıtılırsa bozulur mu 3 islam hoşgörü dinidir 3 hava sıcaklığı 1 benzin fiyatlarına zam 1 denklem 1

Son Haberler

Beyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsizEğitimde FETÖ ile mücadele: Yurt dışındaki okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyorEski Yüreğir Kaymakamı dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark