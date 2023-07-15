KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Temmuz 2023 20:07
Önlisans KPSS
Mart ayında işimden çıkmayı düşünüp KPSS çalışmayı düşünüyorum. Sınavın Ekim gibi olacağını düşünürsek 7 ay gibi bir süre de 75 ve üstü puan alabilir miyim

biochemical
Aday Memur
15 Temmuz 2023 20:45
Temeline bağlı biraz
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