Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 20:43
Memurlar birlikte hareket etmelidir
Biz memurlar ancak birlikte hareket eder ve kişisel çıkarlarımızı bir kenara bırakırsak başarabiliriz.

Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
15 Temmuz 2023 20:57

İstikamet neresi kaptan

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