Yardımcı Hizmetli Maaşı Nekadar?

Merhabalar hocam, Bazı ilçe mutemetleri maaşlara yansıyan Seyyanen farkı yetiştiremedi ve sadece %17'lik fark yansıdı. Bulunduğunuz ilçenin mutemetin yetiştirme hızına bağlı olarak 2 hafta içinde 14 günlük fark maaştan ayrı 8000 tl'lik seyyanen zamı da alırsınız. Yani maaşınız o kadar değil.

Merhabalar hocam, Bazı ilçe mutemetleri maaşlara yansıyan Seyyanen farkı yetiştiremedi ve sadece %17'lik fark yansıdı. Bulunduğunuz ilçenin mutemetin yetiştirme hızına bağlı olarak 2 hafta içinde 14 günlük fark maaştan ayrı 8000 tl'lik seyyanen zamı da alırsınız. Yani maaşınız o kadar değil.