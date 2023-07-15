Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 20:55
Yardımcı Hizmetli Maaşı Nekadar?

Merhaba,

Babam 1989 dan beri bir okulda hizmetli olarak çalışıyor bugün maaş aldı 12-13K civarı yatmış. Normal memurdan çok çok az yatıyor, adamlar 22k civarı aldı/alacak. Bilgisi olan var mı?


İkuk
Aday Memur
15 Temmuz 2023 21:03
Merhabalar hocam, Bazı ilçe mutemetleri maaşlara yansıyan Seyyanen farkı yetiştiremedi ve sadece %17'lik fark yansıdı. Bulunduğunuz ilçenin mutemetin yetiştirme hızına bağlı olarak 2 hafta içinde 14 günlük fark maaştan ayrı 8000 tl'lik seyyanen zamı da alırsınız. Yani maaşınız o kadar değil.
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