Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 21:09

RoboCop vs Türk Polisi
Aşağıdakilerin hangisinden yorulması, acıkması, uyuması, hasta olması ve sosyalleşmesi beklenemez?

Bu ankete 1 saat 29 dakikada, 2 kişi oy kullandı

Aşağıdakilerin hangisinden yorulması, acıkması, uyuması, hasta olması ve sosyalleşmesi beklenemez?

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