Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 21:13
Taban ek ödeme

Bugün yatan maaş da ve bordro da taban ek ödeme değişmemiş yani bir zam görünmüyor..sizde öyle mi sebebi ne olabilir..geçen ayın diye düşündüm fakat Aralık ayında böyle birşey olmamıştı..yani aralikta 670 iken Ocak maaşıyla birlikte 1044 almıştık


aysenurkckdgl
Aday Memur
15 Temmuz 2023 21:16
Bize 1044 yatti ve evet gecen ayin haziran ek ödeme yaziyor zaten ocalta da bu sekilde olmuştu

valonqar
Aday Memur
15 Temmuz 2023 22:17

taban ağustos da artacak diyorlar.

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