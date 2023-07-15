Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Temmuz 2023 21:43
Jandarmada İstifa Süreci Hk.
Jandarmada sözleşmeli astsubay olarak çalışırken iken Polisliği kazanmam durumunda istifa etmek istesem istifam kaç gün yada hafta içinde onaylanır diğer kuruma geçme de sorun olmayacak şekilde.

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