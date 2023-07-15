KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Temmuz 2023 22:27
Gelir idaresi hizmetli / önlisans
Merhabalar aranız da gelir idaresi hizmetli kadrosunda atanan var mı iş prosedürlerin de ne var acaba bilen var mı .

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSS 2023/2Göç İdaresiAtanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker DurumuTMO Sakarya AdapazarıEge Üniversitesi'ne atanan nerede çalışacak?Muhasebeden tercih yapacak olanlar bakabilir mi?TCDD Hat bakım memuru alımı3183 başvuracaklarArff sıralama

Sözlük

İçinden geleni söyle 2 oğuz aksaç 1 Sivrisinek 4 Şikayet et butonu 5 ziya selçuk 1 İnsan ne için yaşar 3 güne bir söz bırak 1 Zerengökçe 1 supporters 25 satranç 1

Son Haberler

Fatih'te yabancı uyruklu kişiyi silahla vurup 10 bin dolarını gasbettilerBeyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsizEğitimde FETÖ ile mücadele: Yurt dışındaki okulları Maarif Vakfı aracılığıyla millileştiriliyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark