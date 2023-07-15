İstifa eden polis memurunun silah ruhsat hakkı

Arkadaşlar merhaba; Bilgisi yada tecrübesi olan arkadaşlardan yardım talep ediyorum. 2009 yılında mesleğe girdim 8 yıl aktif görev yaptım. Daha sonra malum konudan dolayı 3 yıl açıkta geçirdikten sonra 2020 yılında bakan oluruyla ihraç oldum. İdare mahkemesini kazandığım biçim göreve başlamak için tebliğ yapıldı. Fakat ben göreve devam etmek istemiyorum. İstifa etmeyi düşünüyorum. Sorum şu ihraç olurken ki teslim ettiğim silahımı yada başlama yaptığımda bana verilecek silahı istifa edersem geri vermek zorunda mıyım? Birde yeşil pasaport alabilir miyim?

Arkadaşlar merhaba; Bilgisi yada tecrübesi olan arkadaşlardan yardım talep ediyorum. 2009 yılında mesleğe girdim 8 yıl aktif görev yaptım. Daha sonra malum konudan dolayı 3 yıl açıkta geçirdikten sonra 2020 yılında bakan oluruyla ihraç oldum. İdare mahkemesini kazandığım biçim göreve başlamak için tebliğ yapıldı. Fakat ben göreve devam etmek istemiyorum. İstifa etmeyi düşünüyorum. Sorum şu ihraç olurken ki teslim ettiğim silahımı yada başlama yaptığımda bana verilecek silahı istifa edersem geri vermek zorunda mıyım? Birde yeşil pasaport alabilir miyim?