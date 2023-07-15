Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 23:27
İstifa eden polis memurunun silah ruhsat hakkı
ruhsat

Piri fan-i
Aday Memur
15 Temmuz 2023 23:34
Arkadaşlar merhaba; Bilgisi yada tecrübesi olan arkadaşlardan yardım talep ediyorum. 2009 yılında mesleğe girdim 8 yıl aktif görev yaptım. Daha sonra malum konudan dolayı 3 yıl açıkta geçirdikten sonra 2020 yılında bakan oluruyla ihraç oldum. İdare mahkemesini kazandığım biçim göreve başlamak için tebliğ yapıldı. Fakat ben göreve devam etmek istemiyorum. İstifa etmeyi düşünüyorum. Sorum şu ihraç olurken ki teslim ettiğim silahımı yada başlama yaptığımda bana verilecek silahı istifa edersem geri vermek zorunda mıyım? Birde yeşil pasaport alabilir miyim?

memuraday-y
Şef
15 Temmuz 2023 23:45

Niçin devam etmek istemiyorsunuz hocam sebebi ne


memuraday-y
Şef
15 Temmuz 2023 23:51

Erdal ettiğim için sordum kusura bakmayın


Piri fan-i
Aday Memur
15 Temmuz 2023 23:52
İhraç döneminde iyi kötü bir düzen kurdum hocam. Tekrar sil baştan polislik yapmak şehir şehir dolaşmak istemiyorum.
memuraday-y, 26 dk. önce

Niçin devam etmek istemiyorsunuz hocam sebebi ne


memuraday-y
Şef
15 Temmuz 2023 23:57

Merak yazacaktım ?Erdal ? yazmışım klavye hatasından dolayı. Pardon. Anlıyorum düzenini bozmak zor tabi ki.

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