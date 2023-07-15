Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 23:42
Bingöl!!!!!!!!
Lojman tahsisi başladı mı bilgisi olan var mı, lojman büroyu arıyoz devlet sırrı gibi saklıyorlar

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