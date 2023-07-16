Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 00:06
Ogretmenevi Indirimi
Aileniz ile birlikte ogretmenevine gittiğinizde siz indirimli, es ve çocuklarınız indirimsiz faylaniyor. Diğer kurumlarda görmediğimiz muamele. Milli Eğitim yine şaşırtmadı.

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