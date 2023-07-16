Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


16 Temmuz 2023 00:26
Yüzde 65 engelli raporu ve emeklilik hk

Arkadaşlar

11 Nisan 2011 den bu yana engelli memurum 4400 gün primim var, ayrıca 3 Haziran 2008'den de 88 gün SSK Primim var. Engelli memur olarak göreve başladığımda raporum yüzde 42 idi. Bu hafta aldığım vergi indirimi ile raporum yüzde 65'e çıkarıldı. Emeklilik durumumu merak ediyorum yardımlarınızı arz ediyorum. 15 yıl 3960 güne tabi isem (Hitap ta eski rapora göre 2024'te emekli olabileceğim yazılı idi, şimdi bu oran muhtemelen daha erkene alınacak) emeklilik hakkımdan yararlanmak için dilekçe verebilir miyim?

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