Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 00:28
Akaryakıtta litre başına 5 tl ötv zammı

Akaryakıt ürünlerine litre başına 5 TL ÖTV zammı geldi? A dan Z ye herşeye zam geldi olarak okuyabilirsiniz?Geçmiş olsun cümleten?


mmr-26
Aday Memur
16 Temmuz 2023 00:41

ÖTV nin de KDV si vardı galiba. KDV si ile birlikte 6 lira.


JackParker
Aday Memur
16 Temmuz 2023 00:41
2028 de Akpnin en büyük seçim kozu paralardan 1er sıfır atmak olacak. Çünkü 2028e kadar Venezüella olacağız

Mustfa4444
Aday Memur
16 Temmuz 2023 00:45
Lojistikle bağlantılı hersye zam demek doğru.(Otobüs,minibüs taksi vs vs).Meyve sebze fiyatları,ev taşıma ücretleri vs vs . A dan Z ye.Ama temmuz enflasyonu %2 çıkarsa şaşırmam

Derbeder10026
Aday Memur
16 Temmuz 2023 01:39

Bu ekonomiyle nereye boyle asil mac simdi basladi Allah sonunuzu hayir etsin hic iyiye gitmiyoruz

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