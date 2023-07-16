Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 00:32
Ekip aracıyla kaza yapan polise para cezası
Abiler twitterda gördüm haberi. Polis için yardım kampanyası başlatılmış(valilik izinli). Toplamda 157bin tl para cezası. Polis değilim ancak çok üzüldüm.

JackParker
Aday Memur
16 Temmuz 2023 00:48
Hahaha bu olay Zaytung haberidir diye düşünüyorum. Kaza yapan personel %70 ve üzeri hatalı değilse kurum karşılamalı. Hayırdır olm ya herkes insan herkes kaza yapabilir ne saçma bu iş. Ben kaza yapacam 1 yıllık maaşımı o araca harcayacam. Allah çocuklarından çıkarsın

biochemical
Aday Memur
16 Temmuz 2023 00:51
Zaytung haberi değil. @kerim_mudur adlı hesap paylaşmış valiliğin yardım kampanyasını onayladıgına dair resmi yazısınıda paylaşmış.
JackParker, 54 dk. önce
Hahaha bu olay Zaytung haberidir diye düşünüyorum. Kaza yapan personel %70 ve üzeri hatalı değilse kurum karşılamalı. Hayırdır olm ya herkes insan herkes kaza yapabilir ne saçma bu iş. Ben kaza yapacam 1 yıllık maaşımı o araca harcayacam. Allah çocuklarından çıkarsın
Toplam 2 mesaj

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