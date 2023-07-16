Ekip aracıyla kaza yapan polise para cezası

Hahaha bu olay Zaytung haberidir diye düşünüyorum. Kaza yapan personel %70 ve üzeri hatalı değilse kurum karşılamalı. Hayırdır olm ya herkes insan herkes kaza yapabilir ne saçma bu iş. Ben kaza yapacam 1 yıllık maaşımı o araca harcayacam. Allah çocuklarından çıkarsın

Hahaha bu olay Zaytung haberidir diye düşünüyorum. Kaza yapan personel %70 ve üzeri hatalı değilse kurum karşılamalı. Hayırdır olm ya herkes insan herkes kaza yapabilir ne saçma bu iş. Ben kaza yapacam 1 yıllık maaşımı o araca harcayacam. Allah çocuklarından çıkarsın