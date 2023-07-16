Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 00:40
Polisin maaşı 33 bin bile olmadı peki ya diğerleri?

"Polisin maaşı 33 bin olursa öğretmen maaşı 45 bin hemşire maaşı 50 bin zabıta maaşı 60 bin astsubay maaşı 70 bin olur bu saydığım mesleklerde ek ödemeler var tazminat var poliste ne var kuru tek bir maaş bırakalım kılı tüyü zaten mesai ücretimiz yok bize de ek ücretler ek tazminatlar şart yoksa hep geride kalıcaz"

Diye bir başlık açmıştım noldu hepsinin maaşı bu yada bu civarda oldu tertemiz ohhh ya konulara muhabbetlere bakıyorum bizimkiler de kimseye verilmeyen konut yardımına talip yok bize verilir mi yok yemek parası yatar mı yahu maaşı kadar ek ücretleri olan adamlar almıyor bu dediklerini sen mi alacan sen önce onların aldığı ek ücretlere talip ol boşa atma boşa doluya at ayaktada uyuma

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