Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 00:49
Sendikalar kaldırılsın
Sabahtan akşama kadar televizyonlarda toplu sözleşme görüşmeleri adı altında memurun aldığı maaş konuşuluyor. Benim aldığım maaşı herkes benden daha iyi biliyor. Ben aldığım maaşın bilinmesini istemiyorum. Nerede özel hayatın gizliliğini. Nerede kişisel verilerin korunması.

JackParker
Aday Memur
16 Temmuz 2023 00:53
Kişisel veri mi kaldı la ülkede. Günde 40 ayrı kurumdan mesaj geliyor. Telefonlarımı nerden alıyorlar? Ya e devlet hackleniyor ya da bankalar satıyor.

matematikogretmenii
Memur
16 Temmuz 2023 00:59
Telefonum da bilinmesin maaşım da bilinmesin. Bu benim mahremim. Ev sahibi maaşıma göre zam yapıyor. Pazarlık yapamıyorum. Pazarlık yapma sünnetim elimden alınıyor.
JackParker, 50 dk. önce
Kişisel veri mi kaldı la ülkede. Günde 40 ayrı kurumdan mesaj geliyor. Telefonlarımı nerden alıyorlar? Ya e devlet hackleniyor ya da bankalar satıyor.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen MaddeleriOkul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı 3 yıl şartı saçmalığıgelir dağılımı böylemi olur maaşı az olan buraya gelsinBu yıl uzmanlık süreciKonut Kredisiİslam'ın aile hukuku Türkiye'de uygulanmalı mı?Maaşım çok düşük yattı bir yanlışlık mı var ?

Sözlük

denklem 1 misafir gelmesini istemiyoruz 5 ayın 15i 2 anlaşılmamak 1 lavanta kolonyası 2 ağaç dikmek 3 hava sıcaklığı 1 omayraaa 15 Sivrisinek 4 kliçe 1

Son Haberler

Yönetici görevlendirme de itiraz aşamasında sunulan evraklar değerlendirmeye alınır mı?Fatih'te yabancı uyruklu kişiyi silahla vurup 10 bin dolarını gasbettilerBeyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark