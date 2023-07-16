Sendikalar kaldırılsın

Sabahtan akşama kadar televizyonlarda toplu sözleşme görüşmeleri adı altında memurun aldığı maaş konuşuluyor. Benim aldığım maaşı herkes benden daha iyi biliyor. Ben aldığım maaşın bilinmesini istemiyorum. Nerede özel hayatın gizliliğini. Nerede kişisel verilerin korunması.

Sabahtan akşama kadar televizyonlarda toplu sözleşme görüşmeleri adı altında memurun aldığı maaş konuşuluyor. Benim aldığım maaşı herkes benden daha iyi biliyor. Ben aldığım maaşın bilinmesini istemiyorum. Nerede özel hayatın gizliliğini. Nerede kişisel verilerin korunması.