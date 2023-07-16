Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 00:57
Diyanet formu
Hemen hemen tüm bakanlık forumlarında onlarca icra,haciz,geçim derdi vs başlıklara rastlarsın. Diyanette tek 1 tane bulamadım. Müezzin günde 5 defa kamet getirir 3 sure okur 26 bin tl alır. Ben öğretmen olarak 24 bin alıyorum. Asla din düşmanı değilim tam tersi Elhamdülillah Müslümanım. Benim anlayamadığım şu biz nerde hata yapıyoeuz?

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