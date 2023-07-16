Diyanet formu

Hemen hemen tüm bakanlık forumlarında onlarca icra,haciz,geçim derdi vs başlıklara rastlarsın. Diyanette tek 1 tane bulamadım. Müezzin günde 5 defa kamet getirir 3 sure okur 26 bin tl alır. Ben öğretmen olarak 24 bin alıyorum. Asla din düşmanı değilim tam tersi Elhamdülillah Müslümanım. Benim anlayamadığım şu biz nerde hata yapıyoeuz?

Hemen hemen tüm bakanlık forumlarında onlarca icra,haciz,geçim derdi vs başlıklara rastlarsın. Diyanette tek 1 tane bulamadım. Müezzin günde 5 defa kamet getirir 3 sure okur 26 bin tl alır. Ben öğretmen olarak 24 bin alıyorum. Asla din düşmanı değilim tam tersi Elhamdülillah Müslümanım. Benim anlayamadığım şu biz nerde hata yapıyoeuz?