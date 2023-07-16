Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 00:59
Benzine müthiş zam
6 lira ötv zammı geldi.. Aman Allahım..

matematikogretmenii
Memur
16 Temmuz 2023 01:05
6 lira yüzde 25 zam manasına gelir. O kadar da wooow bir durum yok. Ev sahipleri bile daha çok zam yapıyor.

Nakahella
Aday Memur
16 Temmuz 2023 01:08

Sadece arabaya yakıt alırken değil, eve domates alma fiyatını bile çok etkileyecek.


Ddevran
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 01:14

Memura yuzde 80 emekliye yuzde 25 zam olacakta benzine niye olmasın normal bir zam bu hatta 8 9 lira olmaliydi


hugo.almeida
Müsteşar
16 Temmuz 2023 01:26

Avrupa'nın en ucuz benzini hâlâ. Hans, Frank ve Merkel hâlâ bizi kıskanıyor.


emre23230
Aday Memur
16 Temmuz 2023 01:42
14 Mayıs da 20 TL olan benzin yüzde 75 zamla 35 TL oldu. Vatana millete hayırlı olsun
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