Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 01:48
Nihayet akaryakıt ve lpg ye zam geldi
Aylardır buradan söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Türkiye gibi NET PETROL İTHALATCISI ülkede 1 dolara akaryakıt satılamaz diye. En az 1.5 dolar olmalıydı.Yine az yaptılar. Sırada doğalgaz ve elektrik var. En az bunlara %150 zam olmalı. Global piyasalara bakan ne demek istediğimi çok iyi anlar. Unutmayın memur arkadaşlar; sübvanse edilen hemen her şey memurlardan çıkıyor. Bırakalım devletimiz olması gereken fiyata satsın bunları. Hiç olmazsa 40 lira olmalıydı benzin...

mmr-26
Aday Memur
16 Temmuz 2023 01:54

LPG ye varmi?


hagiyatmaz
Şef
16 Temmuz 2023 02:02

Dolar hesabı yapmak doğru değil dolar kazanmıyoruz sonuçta. Ama dediklerine katılıyorum bana fena girse de özellikle araba piyasası için de olumlu. Boşuna eyt karşı değiliz bu zamlar normal ya para basacak enflasyonla alacak yada vergi bence vergi daha makul en azından gelen giden belli olsun.


kubii
Daire Başkanı
16 Temmuz 2023 02:09
Ben buradan böyle yazınca troll ilan ediyorlar beni. Bodrumda 3 katlı tripleks villasının her odasını klimalarla soğutan adamın kullandığı elektriği sübvanse etmek gereksiz bir davranış. Ya da 4.0 motor kullanan bi zahmet versin ekstra vergisini. Bizim gibi bir ülkede maksimum emekli sayısı 10 milyonu geçmemeliydi. Haliyle 16 milyon emekli olunca zam da yapılamıyor. Halbuki sayilari az olsa şu anda minimum emekli maaşı 11-12 bin lira olurdu. Matematik yanılmaz.
hagiyatmaz, 1 saat önce

Dolar hesabı yapmak doğru değil dolar kazanmıyoruz sonuçta. Ama dediklerine katılıyorum bana fena girse de özellikle araba piyasası için de olumlu. Boşuna eyt karşı değiliz bu zamlar normal ya para basacak enflasyonla alacak yada vergi bence vergi daha makul en azından gelen giden belli olsun.

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