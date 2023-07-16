Nihayet akaryakıt ve lpg ye zam geldi

Aylardır buradan söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Türkiye gibi NET PETROL İTHALATCISI ülkede 1 dolara akaryakıt satılamaz diye. En az 1.5 dolar olmalıydı.Yine az yaptılar. Sırada doğalgaz ve elektrik var. En az bunlara %150 zam olmalı. Global piyasalara bakan ne demek istediğimi çok iyi anlar. Unutmayın memur arkadaşlar; sübvanse edilen hemen her şey memurlardan çıkıyor. Bırakalım devletimiz olması gereken fiyata satsın bunları. Hiç olmazsa 40 lira olmalıydı benzin...

Aylardır buradan söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Türkiye gibi NET PETROL İTHALATCISI ülkede 1 dolara akaryakıt satılamaz diye. En az 1.5 dolar olmalıydı.Yine az yaptılar. Sırada doğalgaz ve elektrik var. En az bunlara %150 zam olmalı. Global piyasalara bakan ne demek istediğimi çok iyi anlar. Unutmayın memur arkadaşlar; sübvanse edilen hemen her şey memurlardan çıkıyor. Bırakalım devletimiz olması gereken fiyata satsın bunları. Hiç olmazsa 40 lira olmalıydı benzin...