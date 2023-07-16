Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 02:38
Tarlada çalışacak memurlar aranıyor

Günlük yevmiye 1000 lira.

En az lisans mezunu

KPSS taban puan 85

Mülakat(!) ile alınacaktır


kitkanun
Şef
16 Temmuz 2023 02:51

İlçe parti başkanı yada belediye başkanı referansi ile gelenlerden kpss istenmiyor. Lise mezunu da olabilir. Ayrıca referansla gelenlerin yevmiyesi 1500 liradır ve sadece çalışanları kontrol edecek.

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