KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 02:54
ön sağlık diş

dişimde apse oluşabilir agrıyor. o gün şişik gitsem ön sağlıktan direkt elerler mi apse için? 20lik zorlamaya başladı o güne nolur bilmiyorum.. lütfen fikri olan yazabilir mi? tesekkür ediyorum

Çok Yazılan Konular

Pomem ön sağlıkta göz kontrolüOrta okulda sabah dershanesine gitmiştim pomemde sorun olur muParkur mülakatına girmeli miyim?POMEM ÖNLİSANS ADP28 donem'den istifa sonrasi 30.donem mulakat konusunda yardimPomem ön sağlık ne zaman?Pomem doktor Tanı ve A dilim yazdı sevk yer miyim

Sözlük

70 yaşındaki adamın akıllı telefon kullanması 2 anamurda deniz suyu sıcaklığı 1 Apati 2 güven tek kullanımlıktır 2 ağaç dikmek 3 tıbbın geldiği nokta 1 Günün en güzel saati 1 maraş dondurması 1 İçinden geleni söyle 2 satranç 1

Son Haberler

Yönetici görevlendirme de itiraz aşamasında sunulan evraklar değerlendirmeye alınır mı?Fatih'te yabancı uyruklu kişiyi silahla vurup 10 bin dolarını gasbettilerBeyaz Saray'dan ABD genelinde sıcak hava uyarısı'O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik'İstanbul'da DGS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark