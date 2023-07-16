Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 03:14
Benzine ve Motorine 6 ? LPG 3 ?Zam geldi
Benzine ve Motorine 6 LPG 3 Zam geldi

88my
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 03:15

ezan dinmez, vatan bölünmez diyenler seve seve öder,

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