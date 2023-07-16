Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 03:42
Göz çizdirme ameliyatı hakkında Bilgi

Sevgili arkadaşlar meslektaşlar devrelerim 2009-2011 yılları arasında Ağrı'da şark görevi yaparken neopastik mat aldım o yıldan bu yana gözlük kullanıyorum artık belli bir zamandan sonra gözlük taşımak zor gelmeye başladı etrafımdaki birkaç kişi göz çizdirme ameliyatı olmuş ama benim bu konu hakkında hiçbir fikrim olmadığı için kafamda da bazı soru işareti olduğu için bu ameliyatı olan arkadaşlarımız var mı bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir ameliyatı olayım mı olmayayım mı Kararsızım bu konudaki görüşlerinizi fikirlerinizi tavsiyelerinizi bekliyorum


yellowstone01
Aday Memur
16 Temmuz 2023 04:38
Ben oldum 7 sene önce iyi ki olmuşum dünya varmış dedim . Gözlükten kurtuldum. Yağmurda ayrı der sıcakta ayrı dert .
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