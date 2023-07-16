Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Temmuz 2023 05:50
Asteğmenlik ve kademe-derece sorunu

Merhaba. 2020 eylül ayında atandım. 1 senelik asteğmenlik de öncesinde yapmıştım. İlçe meb?den saydırdım ama şu an 9-3ü görünüyorum. 8. Dereceye yükselmiş olmam gerekmez miydi?

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