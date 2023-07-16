Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Temmuz 2023 07:44
Eş durumu

Arkadaşlar ben geçen sene nisan ayında atandım mayısta kadroya geçenlerdenim asker eşiyim 21 haziranda eş durumu verdim hala ses yok bu süreç daha ne kadar sürer başına gelen yada hala bekleyen varmı

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