Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 08:08
Arkadaşlar şu habere bakar mısınız bu nedir doğruluğu nedir

https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/memurun-seyyanen-zammini-kirptilar-7744513/


feridunemeksiz
Şef
16 Temmuz 2023 08:11
Puhahaha puhahaha umarım doğruluk payı vardır puhahaha puhahaha

Salihakarayel
Aday Memur
16 Temmuz 2023 08:13

Arkadaşlar dalga geçmeyi bırakalım


tegmen-kayzer
Şef
16 Temmuz 2023 08:18

Asparagas haber kardeş.

Salihakarayel, 2 saat önce

Arkadaşlar dalga geçmeyi bırakalım


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 08:19

Dalga geçmeyi bırakıp ne yapalım. Seçim bitti


Salihakarayel
Aday Memur
16 Temmuz 2023 08:20

İnşallah öyledir, bu temmuzun 1 ve 15i meselesini anlamadığım için sormak istedim


tegmen-kayzer
Şef
16 Temmuz 2023 08:21

Bu gazetede ne zaman doğru haber çıktı? Yazmışlar bu ay seyyanen zammın yarısını verecekler :)) Memurlar ayın 15'inde maaşı peşin alır. 15 temmuzdaki maaşımız 15 temmuz 15 ağustos arasını kapsar. Bu paçavra haberleri başlık yapmayın


Anuşirvann
Genel Müdür
16 Temmuz 2023 08:25

Sözcü aziz çelik isimli profun twetini haber yapmış :)) Başka haber bulamadı mı? Adam yazmış seyuanenKopyaladığınız metin otomatik olarak burada görünür zam 15 temmuz itibariyle geçerli olduğu için memurlara bu ay yarısı verilecek. Koskoca prof memurların maaşını peşin aldığını bilmiyor. Tabi twetin altında yorumlarda rezil etmişlerdi onu :) Ülkenin geldiği durum bu. Sözcü de o haberi kopyala yapıştır yapmış :))

15 temmuzda 15 temmuz-15 ağustos arasındaki çalıştığımız zamanın maaşını alacaz.


Salihakarayel
Aday Memur
16 Temmuz 2023 08:25

Anlamadığımız için inşallah dediğiniz gibi asparagastır

tegmen-kayzer, 2 saat önce

Bu gazetede ne zaman doğru haber çıktı? Yazmışlar bu ay seyyanen zammın yarısını verecekler :)) Memurlar ayın 15'inde maaşı peşin alır. 15 temmuzdaki maaşımız 15 temmuz 15 ağustos arasını kapsar. Bu paçavra haberleri başlık yapmayın


Selman Mirhan
Aday Memur
16 Temmuz 2023 08:28

Asparagas bile denmez hocam. Sosyal medyadaki bir twete kopyala yapıştır haberi yapmış. Adamlar nasıl muhalefet edeceğini şaşırmış resmen. Zaten böyle yalancı bir muhalefet varken ak parti iktidardan inmez

Salihakarayel, 2 saat önce

Anlamadığımız için inşallah dediğiniz gibi asparagastır


Qovboypolis01
Şef
16 Temmuz 2023 08:32

Valilik muhasebat birimindeki kuzenim memurlar maaşını her ayın 15'inde peşin alır dedi. 15 temmuzdaki maaş 15 temmuz 15 ağustos arası çalıştığımız zamanı kapsıyor. Bu yüzden ek bordro ile 8077 TL verilecek dedi.

Bu haber yalan ve saçmalık. Sırf tık almak için yapılmış bir haber


Qovboypolis01
Şef
16 Temmuz 2023 08:35

'' Seyyanen zam 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla oluşacağı için 8 bin 77 lira önümüzdeki yıl aynı kalmayacak, her zam döneminde katsayı artışı kadar zamlanacak''

Yukarıda haberden bir kesit. Allah aşkına buna gülünür mü ağlanır mı :)))


Qovboypolis01
Şef
16 Temmuz 2023 08:36

Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bilmeyen mi var. Sırf laf olsun diye haber yapmışlar

Qovboypolis01, 1 saat önce

'' Seyyanen zam 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla oluşacağı için 8 bin 77 lira önümüzdeki yıl aynı kalmayacak, her zam döneminde katsayı artışı kadar zamlanacak''

Yukarıda haberden bir kesit. Allah aşkına buna gülünür mü ağlanır mı :)))


Uzman-karacalı
Şef
16 Temmuz 2023 08:40

Haberin bu kısmı doğru da 8077 TLnin yarısını alacağımız yanlış.

Qovboypolis01, 1 saat önce

'' Seyyanen zam 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla oluşacağı için 8 bin 77 lira önümüzdeki yıl aynı kalmayacak, her zam döneminde katsayı artışı kadar zamlanacak''

Yukarıda haberden bir kesit. Allah aşkına buna gülünür mü ağlanır mı :)))


TakaNuri
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 10:02

'' Seyyanen zam 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla oluşacağı için 8 bin 77 lira önümüzdeki yıl aynı kalmayacak, her zam döneminde katsayı artışı kadar zamlanacak.''

Haberdeki tek doğru kısım bu yukarıdaki paraf :)

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