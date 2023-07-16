Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Temmuz 2023 08:41
8077
https://www.sozcu.com.tr/2023/ekonomi/memurun-seyyanen-zammini-kirptilar-7744513/ Bu haber doğru mu. Farkını almayacağız anladık da. Bunun da yarısını mi verecekler

Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
16 Temmuz 2023 08:53

Ya isdipdat ya ölüm

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmekliBeraat , takipsizlik alanlarYemek parasıMAAŞA ZAM AMA , çaya zam, ek MTV , Benzine zam , kreşe zam, özel okula zam kiraya zam , yemeğe zam, BodroMesai Saatleri Önerisi. (Dayısı olan varsa iletsin)SD kart kodlaması AD olanlarHani en düşük memur maaşı 22 bin olacaktıİcra Faizine İtiraz

Sözlük

veda busesi 1 misafir gelmesini istemiyoruz 5 halı saha 1 oğuz aksaç 1 Günün en güzel saati 1 bal ısıtılırsa bozulur mu 3 tıbbın geldiği nokta 1 güvendiğin dağlara yağan kar 2 sirke 1 rapunzel 2

Son Haberler

TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdiGökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındıÖzel harekat polisi otomobiliyle 250 metrelik uçuruma yuvarlandıMayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildiBakan Tekin, şehadetinin 6'ncı yılında Necmettin öğretmeni andı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark