KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


16 Temmuz 2023 09:06
DGS ye girenlere başarılar dilerim

DGS'ye girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum.

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