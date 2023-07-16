Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 09:11
Benzin rekora koşuyor millet cosuyor

100 tl olur insallah


feridunemeksiz
Şef
16 Temmuz 2023 09:18
Büyük Türkiye Yüzyılı Kudüs düşmesin ezanlar susmasın

ferdaogretmen
Memur
16 Temmuz 2023 09:26

Sırada dogalgaz zammı var kış geliyor


payitaht26
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 09:58

Allah sonumuzu hayr eylesin. Gidişat berbat..

Toplam 3 mesaj

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