Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Temmuz 2023 09:27
İstanbul kiralık ev

Arkadaşlar istanbula tayinim çıktı anadolu yakasindaki arkadaşlardan istanbulda çalışan arkadaslar evi nerden tutmalıyım emlaksiz komisyonsuz ev tutmak istiyorum yardımcı olacak arkadaşlar yazarsa sevinirim.


feridunemeksiz
Şef
16 Temmuz 2023 09:51
Çok zor

payitaht26
Şube Müdürü
16 Temmuz 2023 09:54

Allah yar ve yardımcın olsun

Toplam 2 mesaj

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